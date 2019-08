Inimesed Gaili Kiis, ainus naine Mali missioonil: "Poisid on öelnud, et tuju tõstmiseks on piisanud, kui ma mõnest soomukipraost olen neile naeratanud." Silja Paavle , täna, 07:08 Jaga: M

LAPSEPÕLVEUNISTUS KANNUSTAS: Gaili on rahul, et on oma ammuse soovi saada sõduriks teoks teinud. Peale sugulaste ja tuttavate kannustas teda sel teel lapsepõlveaegne lemmikmultikas Hiina naissõdalasest Hua Mulanist. Foto: Eesti Kaitsevägi

Gaili Kiis otsustas seitsmendas klassis, et temast saab sõdur. Viimased neli kuud veetis ta ainsa naisena jalaväerühma Estpla-30 koosseisus mässutõrjeoperatsioonil Malis.