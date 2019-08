Õpetaja soovitused lapsevanematele: kuidas soodsamalt kooliks valmistuda? 

Eriti puudutab see vanemaid klasse, kus uus koolikott igal aastal pole enam nii tähtis. Koolikott peaks olema kerge ja toetama selga. Mina ostsin endale 9. klassis spordiseljakoti matkatarvete poest. See on nüüdseks vastu pidanud 16 aastat. Enne ostmist kontrollige õmblusi ja trakside kinnituskohtasid. Tüüpviga on see, et materjal on vastupidav aga kinnitusel on kasutatud sünteetikat, mis raskusega järele annab või hargnema hakkab. Uurige kindlasti kandevõime kohta. Näiteks 11. klass tegi mõne aasta eest uurimust õpilaste seljakottide raskuse kohta. Kaalumisel oli raskeim algklassi kott 8 kilo, põhikoolis 7 kilo, kuid õpilased tunnistasid, et kõiki õpikuid pole kaasas. Seega võib raskus koos riiete ja veepudeliga küündida 10 kiloni.

PS! Kontrollige vahel oma laste kotte – nii mõnigi kannab seal pidevalt kõiki asju kaasas. Liigne raskus arenevale seljale pole aga hea, nagu ka koti ühel õlal kandmine.