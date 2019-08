Silmaring "Ükskord Hollywoodis" - kas teadsid neid fakte selle filmi kohta? Helina Piip , täna, 21:20 Jaga: M

Foto: Pressimaterjal

Dünaamiline duo DiCaprio ja Pitt teenisid oma rollide eest kumbki 10 miljonit dollarit. Kõik näitlejad käisid käsikirja lugemas Tarantino juures kodus, ainult DiCaprio ja Pitt said seda näha täismahus. Esimesel linastusnädalavahetusel tõi film sisse 41,1 miljonit dollarit, mis on Tarantino filmide võimsaim tulemus. 47 protsenti publikust meelitas kinno režissööri nimi (tavalise seitsme protsendi asemel). Kui Margot Robbie sai rollipakkumise, olevat ta öelnud, et on valmis tegema Tarantino filmis mida tahes, kasvõi catering’i. Filmile andis oma õnnistuse ka mõrvatud näitlejanna Sharon Tate’i õde Debra, kes lubas kasutada mõnesid Sharoni ehteid ja parfüümipudelit. Filmis tegi oma viimase rolli «Beverly Hillsi» staar Luke Perry, kes suri märtsis insulti. Pitti ja DiCaprio sõnul oli Luke Perry nende teismeea iidol. Brad Pitti filmikoer – kolmeaastane Ameerika pitbull Sayuri (filmis nimega Brandy) sai mais Cannes’is parima koera auhinna (varem on seda võitnud kutsad