Kodu ja köök Anni Rahula soovitab: salat, mis viib keele alla Retsept ja foto: Britt Paju , täna, 10:07 Jaga: M

Foto: Britt Paju

Talleggi saadiku Anni Rahula viimase aja üheks suurteks lemmikuteks on erinevad värsked salatid. “Need on tervislikud, valmivad kiiresti ja on kõige selle juures ka erakordselt maitsvad,” avaldas ta.