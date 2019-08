AVESTA | Neljapäev, 22. august: suple jahedas vees ja söö magusat! 

Kestev kuutsükli 21.päev esindab astraalset rüütellikkust ja struktuuri kujunemist. Täna võid muutuda paremaks ning muuta isegi oma füüsilist olemust. Inimesed on rõhutatult ausad ning täna antud ustavusvannet naljalt ei murta. Valetada ei tohi mingil juhul. Soositud on aktiivne loominguline töö, füüsiline treening ning tegelemine rahvameditsiiniga. Kasulik on käia paljajalu murul ning supelda jahedas vees.

PÄEVA MÄRGID: Hea, kui näed palju leiba, leivapuru või näed palju linde, eriti tihaseid, sest see ennustab rikkust ja abi raskel momendil. Head märgid on ka kogemata maha valatud piim, leitud laste mänguasjad. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud eredad unenäod ei tähenda midagi, välja arvatud mõned. Kui nägid unes, et harisid maad või töötasid põllul, siis on oodata edu ja õnne. Kui nägid unes, et sõid, eriti kui sõid leiba, siis tähistab see rikkust.