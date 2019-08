HELENI BEEBIBLOGI | See on nunnu, kui liikluses juhtub midagi sellist nagu saates „Võimalik vaid Venemaal“ 

Paradoksaalne küll, kuna tavaliselt ajab liiklus inimesi just närvi. Nad saavad vihaseks ummikute, punaste fooride ning teiste juhtide peale. Aga milleks? Miks ma peaksin vihastama ummiku peale, kui see on lihtsalt mõnus lisaaeg autos muusikat kuulata? Punast foori on Tallinnas vähe, kuna tänu ülihästi korraldatud rohelisele lainele lähevad foorid järjest roheliseks, kui ühtlase kiirusega sõita. Välja arvatud siis, kui rohelisest lainest välja keerata, näiteks paremale või vasakule. Mind igatahes liiklus just rõõmustab. Mulle meeldib, et aju on kogu aeg töös, saan muusikat kuulata ning aeg-ajalt esinevad põnevad liiklusolukorrad.