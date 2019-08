LIHTSALT MARIA BLOGI | Kuidas saada riietepoes tasuta personaalne konsultant? 

Vastu sügist on paras aeg garderoobi uuendada. Üks võimalus on minna osta tumedad teksad, must kampsun ja sinna jope peale visata. See on see, mida mida tavaliselt teen. Sel aastal aga avastasin, et Lindex pakub tasuta personaalse konsultandi teenust. Seda võimalust ei saanud ju ometi kasutamata jätta!

Pikk jutt lühidalt - mulle pandi kokku neli sellist komplekti, millega võiks vabalt moelavale astuda, aga samas on need täiesti igapäevaselt kantavad. Ma poleks iial selle peale tulnud, et riideid niimoodi sobitada! Pooli asju poleks ma ilmselt isegi selga proovida tahtnud.

Kotti ikka oskad kanda?

No esiteks muidugi see, et 90ndatel, kui mina kõhukotti viimati kandsin, siis kinnitati see ümber kõhu. Kõlab natuke nagu loogiliselt, eksole! Kõht ja kott ja kõhukott. Aga ei! Nüüd on ajad muutunud ja reeglid kadunud. Me kõik oleme suured mässjad! Tuleb välja, et sa võid küll seda ümber kõhu ka kanda, vangi ei panda. Aga no kui vähegi trendikas oled, siis on ilmselge, et kõhukott käib hoopis üle õla või risti üle rinna.

No mina ei kurda. Kerge kott, kuhu panna kõige vajalikum kraam nagu rahakott ja telefon on igal juhul hea asi. Eriti, kui ta on mu ümber kinnitatud nii, et ma seda kuhugi maha unustada ei saa. Arvestades seda, et minu poolt ära kaotatud kottidega saaks varustada keskmise kaltsuka, siis kiidan selle trendi heaks, pole küsimustki.

Teiseks, no lööge või lapikuks, aga ei ole mina tulnud selle peale, et hakata teksadel sääri üles kruttima. Ja kui konsultant mul need natuke üles kruvis nii, et nahk paistma jäi, siis oleks tahtnud laiatada endale vastu otsmikut. No päriselt, nii suur vahe oli tegelikult visuaalselt. Kuni väga suured hanged maas ei ole, kavatsen hakata on pükse igatahes üles kruttima.