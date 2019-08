Kodu ja köök KÖÖGITÄHESTIK | Kuidas pakkuda perele ehtsat minestronet? Retsept ja foto: Ragne Värk , täna, 10:00 Jaga: M

Itaaliast pärit toitev supp võlub oma olemusega igas vanuses sööjaid. Konkreetset retsepti selle supi valmistamiseks ei olegi, kuna komponendid vahelduvad vastavalt hooajale. Ja nagu paljud teisedki itaaliapärased toidud, on ka minestrone nii-öelda ülejäägisupp ehk valmistatakse sellest, mis kodus parasjagu olemas on. Traditsioonilisemad komponendid on aga sibul, seller, tomatid, porgandid, makaronid ning oad! Ka selle üle, kas valmistad suppi lihaga või lihata, võid ise otsustada. Kuidas aga tuju ja soov on.