Kooliõde annab nõu: kuidas laps algavale kooliaastale vastu saata​? ​ 

Koolilapsi ootab ees uus kooliaasta ja taas tuleb harjuda igapäevase kindla päevakavaga. Esimese klassi lapsel on vaja omaks võtta suur koolimaja, koolipere, oma klassiruum, klassikaaslased, õpetajad kui ka harjuda pingis istumise, õpetaja kuulamise ja vaikselt olemisega. “Lapse jaoks on kõik uus ja võtab aega enne, kui ta kohaneb ning harjub koolielu ja uue elurütmiga. Sel ajal on esmatähtis, et vanemad oleksid oma lapsele toeks ning leiaksid oma kiire elutempo juures siiski aega, et temaga suhelda ja päevategemiste vastu huvi tunda,” rõhutab Kendra. “Läbirääkimine, usalduslik suhe vanematega ja teadmine, et lapsel on alati kodune toetus, loob turvatunde, mis on lastele elus toimetulekuks kõige tähtsam.”

“Koolilapsel aitab tervena püsida piisav liikumine, sport, värskes õhus viibimine vähemalt kaks tundi päevas, hea meeleolu, pingevaba õhkkond, positiivne ellusuhtumine, piisav uneaeg (9-10 tundi), vee joomine ning mitmekesine ja tasakaalustatud toit,” tõdeb kooliõde, lisades et selles vallas on lastele suurimaks eeskujuks just vanemad. Kooliõde toonitab ka hommikusöögi tähtsust. “Laste pea- ja kõhuvalude sagedaseks põhjuseks on just söömata hommikusöögi tõttu tühi kõht.” Kendra lisab, et mõnikord võib süüdlaseks olla ka koolimineku ärevus või mõni muu kooliga seotud mure, mis väljendub valuaistinguna. “Sellisel juhul tuleb lapsega rahulikult rääkida ning püüda välja selgitada, kas ikka on tegemist tervisehäirega või on põhjused mujal. Sagedase kõhu- või peavalu korral tuleks aga kindlasti pöörduda perearsti poole,” rõhutab Kendra. Haiget last ei tohi saata kooli, vaid tuleks jätta kindlasti koju puhkama.