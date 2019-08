Miks suveromansid kestma ei jää? 

„Inimesed tunnevad suvepuhkuste aegu end kohustustest vabana ning käituvad seetõttu ka palju vabamalt. Neil on kergem astuda romantilistesse suhetesse ning isegi pelgalt seksil põhinevad kohtingud veetleva kaaslasega tunduvad täiesti igapäevastena,“ kirjeldab puhkuselainel olijate meeleolusid Massachusettsi Amhersti kolledži psühholoogiaprofessor Catherine Sanderson. „Inimesed on ju suviti aktiivsemad, liiguvad palju erinevatel suveüritustel.“ Ka soov kohtuda uute inimestega olevat tema sõnul alateadlikult suurem. Ning milline see suveromanss on – kas tõsine armumine või kerge seksisuhe –, sõltub juba inimestest endist. Kohustustevaba ja mõlemale poolele meeldivatel tingimustel ülesehitatud suhe võib sobida nii naistele kui ka meestele. See ei tähenda sugugi, et ollakse hoolimatu või proovitakse partnerit ära kasutada. Näiteks värskelt lahkuläinutele võib tänavune suvi olla lihtsalt selline periood elus, kus ei seatagi endale eesmärgiks ilmtingimata kellegagi leivad ühte kappi panna, kuid veidi armunud olla tahetakse siiski.