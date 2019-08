Koolikiusamise käes kannatanud poja ema: ühel päeval leidsin lapse kotist kööginoa 

«Meie peres kasvab kolm last. Keskmine neist 13aastane noormees, selline rahulik, tagasihoidlik. Kunstiandega, õpib headele ja väga headele hinnetele. Sotsiaalselt ebaküps ja üsna kehva huumorisoonega. Asperger. Ta ei otsi teiste lastega eriti kontakti, aga ka ei pelga seda. Neli aastat tema kooliteest oleme tegelenud nii vaimse kui ka füüsilise koolivägivallaga. See on väga pikk aeg. Neli aastat ja kolm kooli.