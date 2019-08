Terevisioon  lubab uuel  hooajal mitmeid üllatusi 

Terevisioonis jätkavad äratamist eelmisest hooajast tuntud eetrilemmikud Owe Petersell, Katrin Viirpalu, Liisu Lass ja Reimo Sildvee. „Mulle tundub, et Terevisioonis on üle mõne aja jälle kokku saanud väga hästi kokku mängiv meeskond – see pole kirjul kirjul telemaastikul sugugi tavapärane. Et klapp on hea, seda tõestas suurepäraselt möödunud hooaeg, kui saatejuhtidena liitusid hommikustest uudistest Terevisiooni vaatajale tuttavaks saanud Liisu Lass ja raadiokuulajate lemmik, kuldmikrofoni laureaat Owe Petersell,“ nendib Reimo, kes lisaks saate juhtimisele ka „Terevisiooni“ vastutava toimetajana ametis. „Nii otsene igapäevane tagasiside vaatajatelt, kui ka auditooriumi statistika näitavad, et oleme õigel teel ja meid vaadatakse. Me oleme seadnud ikka oma eesmärgiks pakkuda igal hommikul kombinatsiooni kõigest sellest, mis inimesi puudutab, seda jätkame ka peagi algaval hooajal. Proovime jätkata samas rütmis ning vormis, kuid kindlasti ei jää üllatused tulemata,“ lubab ta.