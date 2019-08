„Sõltub valitsusest, kas õpetajad hakkavad taas streikima.“ 

Üks suuremaid on Reemo (42) sõnul võimalus anda oma panus noore inimese kujunemisse. «See, kui palju mõnest koolist õpilasi õpetajaks õppima suundub, sõltub päris kindlasti neist, kes neid noori õpetavad. Ja ka sellest, kas nad räägivad oma ametist vaid negatiivset või on rõõmsad ja toovad esile ka oma töö häid külgi,» on mees veendunud.