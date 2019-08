Milleks mulle tark hambahari? 

Elektriliste hambaharjade valik on praeguseks märkimisväärselt suur. Lai on ka hinnaskaala: odavamate ja kallimate mudelite hinnad jäävad umbes 25–300 euro vahele.

Elektriline hambahari on n-ö tavalisest hambaharjast kordades tõhusam, sest elektriharja pea pöörete arv võib ulatuda kuni 62 000 harjaliigutuseni minutis. Samuti pääseb elektrilise harja pea paremini ligi kohtadesse, kuhu käsihambaharjaga on keeruline saada. Sellised kohad on näiteks hambavahed, tagumised hambad, igeme ja hammaste vahed.