Lugeja pihib: Käisin armukesega reisil ja selgus, et ta on täielik tropp! 

No näiteks see, et olime elukaaslasega koos olnud juba 15. eluaastast alates. Üksteise esimesed päris peika ja pruta nii öelda. Sellest meie ühisest algusest oli möödas 7-8 aastat. Olime vahepeal täiskasvanuks saanud. Kasvasime küll koos üles, kuid mitte eriti sarnaseks. Pigem lisandus iga aastaga erinevusi.

Kuigi olime täiealised, ei olnud me abielus. Polnud ausalt sellise asja peale isegi mõelnud. See kuidagi ei tulnud pähegi. Kui koos olime, siis mõnes mõttes tundus ikka veel nagu oleksime süüdimatud teismelised. Mis abielu? Mis lapsed? Meie suhe lihtsalt ei olnud kuidagi selline üleüldse. Vähemalt minu arvates. Hiljem, kui lahku läksime, selgus et tema jaoks oli. Selgus, et ta oli mu kõrval suhtest kogu aeg teadnud ja seda lihtsalt ignoreerinud lootuses, et see saab läbi. Selgus, et tema tahtis koos jätkata, tahtis peret ja lapsi. Aga jah... Samas olime üksteisega juba väga harjunud. Harjumuse jõud on ilmselt üks tugevamaid asju, mis inimesi koos hoiab. Armastus oli meie vahel ka, päriselt. Lihtsalt see oli aastatega muutunud suurest armumisest selliseks natuke nagu platooniliseks. Minu tunded tema vastu ei olnud sel ajal enam need, mida üks naine võiks oma elukaaslase vastu tunda. Pigem hoidsin teda nagu venda. Mulle oli oluline, et tal hästi läheks ja olin kurb, kui tema seda oli.

Viimaseks piisaks selle suhte karikas saigi ilmselt fakt, et mu elukaaslane otsustas oma vanemate survel ja minu vastuseisust hoolimata Soome tööle minna. Nii nagu ikka 2005. aasta paiku mindi. Ehitusele suurt rikkust koju tooma. Nägin teda paari nädala tagant kaks-kolm päeva ja suur enamus sellest kulus tema sõpradega kuskil mööda pidusid kolades. Head selline asi ühelegi suhtele ei tee, siililegi selge.

Aga nii, aitab põhjuste loetlemisest. Pidin ju hoopis sellest kirjutama, kuidas ma tohmanist armukesega reisil käisin. Ilmselt olin ma elukaaslase äraoleku tõttu lihtsalt nii üksik, et ei saanud ise ka aru, mida ma teen, sest no taevas teab, et tohman oli selle mehe kohta veel hästi öeldud. Ei saa öelda, et tema veidrused alles reisil avaldusid, eks ma nägin neid enne ka. Üritasin neid vist lihtsalt ignoreerida ja väljamaal kõik võimendus.

Juba kodus oli ta vanematega koos elav ja ema poolt totaalselt ära hellitatud mömm. Ta rääkis natuke liiga kõrge häälega ja siis oli ikka kaugele kuulda, kui emme tehtud toit ei sobinud, sest no ega tal endal ju polnud käsi küljes, et endale pelmeene keeta! Mis oli see toit, millest ta põhimõtteliselt võinukski toituda igapäevaselt.

Kusjuures, sõbrad olid tal üllatavalt normaalsed! Tegelikult tagant järele mõeldes ei olnudki need võibolla niivõrd sõbrad kuivõrd töökaaslased, kelle juurde ta lihtsalt aegajalt külla pressis meid. Ei teagi, võib olla nii ja võib olla naa. Igatahes oli ta suhteliselt tüütu, naljad olid jaburad ja voodis oli ta küll püüdlik, kuid üksluine.

Vii tropp reisile ja ta on veel tropim!