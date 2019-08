Merle Luik: head uue kooliaasta algust meile kõigile! 

Koolis saab targaks ja tubliks. Nagu seda on Tartu koolitüdruk Silvia, kes juba kaheksa-aastaselt tõi trükikojast koju oma esimese enda kirjutatud raamatu. Koolis on sõbrad ja seal võib saada iga päev palju nalja. No lugege ise, mis janti on koolipõlves teinud tuntud inimesed. Koolis saab teha tööd, mis pakub rahuldust – just nõnda, nagu teeb Tartu pedagoog ja õpetajate õiguste eest seisev Reemo Voltri.