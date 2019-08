Viis head vihjet, kuidas leida majapidamisse õige kirves 

Töökorras kirves on väärt abiline igas majapidamises – olgu tööülesandeks puude lõhkumine või tulehakatise tegemine. Enne kirve soetamist soovitab aga Fiskars Estonia AS esindaja Margo Pärn mõelda hoolikalt läbi tööd, mida kirvega enim tehakse ning kindlasti mitte valida poest esimest ettejuhtuvat abilist.

Margo Pärn koondas tähtsaimad soovitused, mille järgi kirvest valida, et oleks tagatud kasutusmugavus ja tööriista pikaealisus.

Igale ülesandele vastav kirves

Kirve valimisel tuleb esmalt otsustada, kas soovitakse lõhkuda suuremaid või väiksemaid puid.

Suurte ja keskmiste pakkude lõhkumiseks sobib väga hästi lõhkumiskirves, mille pea on tavaliselt raskem ja tera paksem. Universaalsete kirveste terad on aga veidi õhemad ja väiksemad, mistõttu sobivad nad näiteks väikeste kuni keskmiste pakkude lõhkumiseks, samuti ka majapidamistöödeks. Matkale minekuks sobib lühema varrega ja kergem kirves, mida on mugav matkakoti külge kinnitada, et siis vajadusel näiteks tulehakatist teha või lõkkematerjali raiuda. Puude langetamiseks või ka okste laasimiseks sobib aga hoopis saledama teraga kirves.

Varre materjal

Peamiselt leidub poes klaasfiiberseguga plastikvarrega kirveid ning puitvarrega kirveid. Mõlemal materjalil on omad eelised ning valik sõltub lõpuks inimese eelistustest ning tööiseloomust. Kvaliteetsed plastikvarred on äärmiselt pikaealised ning isegi nii tugevad, et neist võib autoga üle sõita või jätta muret tundmata niiskesse kuuri seisma. Murekohaks võib aga olla varre libedus. Seetõttu tuleks osta alati kirves, millel on ergonoomiline vars, mis tagumises osas libisemisvastase kattega kaetud.