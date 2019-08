Tuntud daamid, kelle soeng on kui visiitkaart 

Ivi Eenmaa: «Säran poisipeaga juba 1970ndatest!»

«Kuna mu töö on nõudnud, et istun alati kellegi ees ja keegi istub omakorda minu ees, siis tahaksin, et soeng oleks korrektne. Mulle ei meeldi, kui naiste- või meesterahva soeng ja kukal on kasimata,» tunnistab poliitik Ivi Eenmaa.

Kuigi naine särab juba 1970ndatest alates poisipeaga, olid kooliajal temalgi patsid. «Pean ausalt ütlema, et need patsid olid nigelad. Kui juuksed on ilusasti soengusse pandud, olgu või hobusesabasse, siis mulle väga meeldib. Paraku minul lihtsalt selliseid kiharaid antud ei ole, et hobusesaba teha. Kui juuksed on õhukesed, pole pikk soeng nii kena – ma ei pea seda millekski, võib-olla isegi põlgan veidi,» mõtiskleb Ivi.

Foto: Priit Simson

Lühema soengu kasuks otsustas poliitik gümnaasiumi lõpuklassides. «Kunagi läksid moodi tupeeritud soengud, siis püüdsin seda mõnda aega teha. Tulemus polnud kõige hullem, aga mingil hetkel läksin ikka lühikese ja korrektse pea juurde tagasi,» tunnistab ta.

Juuksuri juures lõikusel ja värvimas käib Ivi korra kuus. Piduliku soengu lasi aga viimati teha presidendi vastuvõtule minnes. «Juuksur arvas, et kõik, mis mul peas on, tuleb ülespoole kerida – et jääks klassikaline, aga samas teistmoodi. Tema kätes oli vaba looming ja just juuksur on see, kes lõpliku otsuse teeb,» tõdeb naine.