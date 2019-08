LIHTSALT MARIA BLOGI | Kingitus iseendale - avan uut üllatuskarpi! 

Olen selle poolt, et ennast tuleb armastada just sellisena nagu parajasti oled. Ennast tuleb hinnata ja miks mitte teha teinekord endale väike kingitus. Kas siis sünnipäevaks või lihtsalt niisama!



Seekordne karp oli minu jaoks juba teine. Video kirjeldusest leiad ka lingi esimese karbi avamise videole. Rahul olin juba juulis, aga no see teine karp oma sisuga jättis ikka suu lahti!