Millised käekotid on sel sügistalvel moes? 

Tõeliselt kasulikud mahukad kotid. Kui viimastel hooaegadel on kõige kuumemaks moeks olnud pisikesed ridikülid, siis nüüd on teinud come back’i mahukad kotid. Enam ei pea muretsema selle pärast, kuhu mahutada lisaks telefonile, rahakotile ja võtmetele ka vihmavari, sülearvuti ja kõik muu. Nendesse kottidesse mahub – viska sinna kõik, mida vähegi võib päeva jooksul vaja minna.

Kott on River Islandi kollektsioonist.

Pisikesed kotid teevad jätkuvalt võidukäiku. Et sel hooajal on moes ka suuremad kotid, ei tähenda, et pisikesed kotid oleksid kuhugi kadunud. Crossbodyd on trendikad, aga ka mugavad. Neid on lihtne kanda, erinevate outifitidega sobitada ning neid võib haarata kaasa nii peole, sõbrannaga kohvitama minnes kui ka tööle.

Sädeleb, sädeleb, sädeleb. Kui suvi on läbi, siis võib hakata mõtlema saabuvatele pühadele. Jõulud on ju veidi enam kui kolme kuu kaugusel. Pühadehooajal on paslik kanda ka sädelevaid ja pilkupüüdvaid käekotte.

Pandlad, ketid ja tõmblukud. Käekotil on juba üks pannal või kett? Mitu ilulukku? Pole hullu – mida rohkem, seda uhkem! Üle mitme hooaja on taas rokkimas kottide küljes rippuvad ketid, mis annavad kandjale juurde ekstrastiili.