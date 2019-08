HELENI BEEBIBLOGI | Kardan, et mul tuleb raskusi, kasvatades nii tugeva iseloomuga tegelast nagu Carmen 

Näiteks kui ma keelan järjekordselt oma rahakotist templikogujaid ära nätsutada, arvab Carmen, et see on minust väga nõme, ning viskab end heleda kisaga selili. Kui ma talle midagi muud pakun, loobib ta selle kaugele minema. Käitumine käitumiseks, aga see vihane nutt, mis tema suust tuleb, on väga kavalalt üles ehitatud. Selle jonni helisagedus on täpselt selline, mis kurdistab kõik muud helid ja lõikab pealuust läbi. Minul on sellest juba ükskõik, sest olen tema sünnist saati harjunud trummikilede purunemisega. Ümberkaudsed inimesed kahjuks mitte.