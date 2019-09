AVESTA | Pühapäev, 1. september 2019: Kui nägid unes vett, siis on oodata edu 

Päikese päev on pühendatud Ardvisura Anahita’le, naiselikkuse, armastuse ja ilu kehastusele iidsete aarialaste usundis. Ta esindab ka viljakust, sest on seotud taevaste teede ja vetega, mis toidavad allikaid ning muudavad maa õitsvaks ja viljakandvaks. See on avastuste ja ebaharilike võimete ärkamise aeg ning erilist rolli mängivad siin naised. Kõike, mida teed tee rõõmuga ja jäta tegemata kõik, mis on vastumeelt. Püüa oma tööd ja tegemised ise ära teha, sest meestelt täna abi ei paluta.