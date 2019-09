1. SEPTEMBER | Laulja Inger Fridolin: õpetaja pages lärmi pärast klassist 

«Proovisin õpetajatele ikka meeltmööda olla, sest hea nali aitab täbaras olukorras paremini kui väike valge vale,» teab lauljanna. See aga ei tähenda, et ta mõnikord kavalust poleks kasutanud.



«Kõige suuremat pingutust nõudis koolis füüsika,» räägib Inger. Keerulist ainet ei teinud lihtsamaks ka õpetaja, kelle jutu mõistmisel oli raskusi peale tema ka teistel klassikaaslastel. Nii tuligi kontrolltööde ajal trikitada ja spikerdada, et need ikka võimalikult edukalt tehtud saaks.



«Kord vahetasime pinginaabriga tööd ära, sest tema sai küsimused, mille vastuseid mina teadsin. Kui me poleks seda teinud, oleksin kahe saanud,» toob muusik näite.



Füüsikatöid pelgasid paljud ja seepärast organiseeriti aeg-ajalt ka väiksemat sorti aktsioone. Tippude tipp oli aga suur äratuskellaorkester, mis keset üht kontrolltööd mängima hakkas. «Kogu klass pani telefonis äratuskellad üheks ajaks helisema. Sellest tekkis nii suur lärm, et segaduses õpetaja lihtsalt pages klassist,» kirjeldab ta. Õpilased lootsid, et pärast seesugust etteastet jääb kontrolltöö pooleli, ent rõõm oli üürike.



Mõni minut hiljem tuli õpetaja tagasi ja andis ülesannete lahendamiseks hoopis vähem aega, kui oli enne. «Kui nüüd tagasi mõelda, siis ega ma teagi, miks me seda tegime,» võtab Inger loo muiates kokku.