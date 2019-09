Inimesed Nädal Instagramis: ka staarid ei pääse kooli algusest! Naisteleht , täna, 11:31 Jaga: M

Karl-Erik Taukar Foto: Martin Ahven

September on käes ja kool algab. Ole sa siis kuulus või mitte, puudutab see kõiki. Ka Instagrami vahendusel võis näha postitusi, mis staaride uue alguse meieni tõid. See algus oli igaühe puhul omamoodi ja pilte laekus vägagi erinevaid!