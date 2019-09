Sina ise Kahel korral vähidiagnoosi saanud noor naine: „Välismaal ravi saamiseks tuleb esitada haigekassale taotlus, mitte istuda, käed rüpes.“ Kerti Tamm , täna, 12:00 Jaga: M

Praegu on kõik hästi: Rõõmsameelse geneetikatudengiga suheldes ei aima keegi, et Gertrud on mõne eelneva aasta jooksul pidanud mitu korda oma elu eest võitlema. Ainult pisike arm reedab, et suur osa tema vasakust koljupoolest on asendatud bioklaasi sisaldava implantaadiga, kuhu luu hiljem sisse kasvab.

Kahel korral vähidiagnoosi saanud noor naine on teinud läbi mitu rasket operatsiooni. Teda on Eesti arstide kõrval aidanud ka Soome tohtrid. Ravi ja uuringuid väljaspool Eestit on korduvalt toetanud Eesti Haigekassa.