Saatejuht Romi Hasa: „Muidugi on neid, kellele minu nimi midagi ei ütle.“ 

Tegelikult on see korralik üllatus, et pärast 15 aastat on Romi (42) taas raadios. Otsest plaani naasta naisel polnud. See kuidagi juhtus – alates Helsingist tagasi kolimisega kuni töökohani Eesti ühes populaarsemas hommikuprogrammis. «Mõnel teisel elualal peaks pärast nii pikka pausi end kõvasti ümber koolitama. Raadios mitte,» tõdeb Romi. Kuigi aeg liigub edasi, on raadio olemuselt samaks jäänud – peamine on saatejuhi suhtlus kuulajaga. Siinjuures pole vahet, kas muusika tuleb lindilt, plaadilt või arvutist.