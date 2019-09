Eesti ainus koeratantsutreener: „Ma ei loe koerte mõtteid, vaid kehakeelt.“ 

Peremehi ja nende lemmikuid on Kei (45) koolitanud 11 aastat. Leidub ka koeraomanike, kes on n-ö fännidena alates kutsikakoolist temaga jäänud. Et pikapeale hakkab samu harjutusi tehes igav, mõtleb kogenud koolitaja välja üritusi, et treenitavate vaim ei väsiks. «Selline harjumus kipub sisse jääma, et kord nädalas võiks kokku saada. Lisaks kannustab südametunnistus veidi tagant, sest selline tunnike koeraga tegelemist liigitub enamasti kvaliteetaja alla. Ent kaua ei viitsita neidsamu igavaid istu-seisa-harjutusi teha,» räägib naine. Näiteks toimub tema eestvedamisel igal aastal koerte mitmevõistlus, kus neljajalgsed sõbrad võtavad koos omanikega mõõtu nii tõkkejooksus kui ka kuulitõukes.