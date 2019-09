Kiri peatoimetajalt 

Paar nädalat tagasi ühel pühapäevahommikul mõtlesime mehega, et ei tahaks ilusa ilmaga kodus istuda. Lapsed olid ka just sel päeval sõpradega aega veetmas, nii et tõotas tulla üks kohustustevaba päev. Mõtlesime, et läheks ja mõnuleks natuke kusagil looduses. Jalutaks, peaks piknikku ja naudiks lihtsalt kahekesi olemist. Ega kolme lapse kõrvalt neid hetki ju palju ole! Isegi Pontu otsustasime koju jätta, kuigi ta lunis end kaasa ikka väga haleda näoga.