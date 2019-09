AVESTA | Teisipäev, 3. september: kui sinu peale langeb linnusulg, siis on oodata edu materiaalsetes asjades

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud jumalikule sõnale, millega on paika pandud maailmakord ja õiglus. Kui oled tegus ja töine, siis lahenda jooksvaid küsimusi ja valmista ette dokumente. Hea on täiendada teadmisi ning alustada uut õppetsüklit. Kui oled otsustanud puhata, siis tee seda.

Kell 11.54 algav kuutsükli 5.päev kätkeb endas valikut inimeste vahel, kes meid arendavad ja kes arengut segavad. Kui keegi ajab sind nutma, siis on see inimene vajalik sinu arenguks ning näitab probleemi, millega on vaja töötada. Jää truuks oma kohusele ja tõekspidamistele. Tõsta oma teadlikkust ning lihvi oskust seista vastu negatiivsetele mõjudele.

PÄEVA MÄRGID:

Kui sinu peale langeb linnusulg, siis on oodata edu materiaalsetes asjades. Paljude sarnaste metallesemete leidmine ennustab ootamatu edu. Kui puhub tugev vastutuul, siis sulle osutatakse abi. Kõik tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud head ning meeldivad unenäod võivad täituda viimse täpsuseni või vastupidi. Kuid ka ebameeldivad unenäod võivad täituda. Hea unenägu võib tähendada pettust, sest sind tahetakse millessegi meelitada. Kui unes lendasid, siis ületad raskused. Kui nägid unes linde või kukke, siis ootavad sind katsumused.

TOIT:

Söö pannkooke, pelmeene, ümara kujuga küpsetisi. Ära söö kanaliha ega –mune.