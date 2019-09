LUGEJA PIHIB | Elukaaslane lõi mind peaga läbi seina, aga ma ei kartnud teda ikkagi! 

Sain oma eksiga kokku ühiste tuttavate kaudu ja meist sai üsna ruttu paar. Ta tundus nii huvitav, intelligentne ja meil oli paljust rääkida. Kuivõrd mu eelnev elukaaslane oli olnud lihtne noormees, iseloomult kinnine ja pigem vaikne, siis oli see minu jaoks suur asi. Mees, kellega saab rääkida! Kolisime ruttu kokku ja juba paari nädala pärast teatas ta, et armastab mind. Vau! No kes siis sellisest elukaaslasest ei unista!?

Algusest peale ei meeldinud talle, et mul oli palju sõpru ja nendega tihti kokku sain. Panin selle värske alguse arvele. No ikka tahad ju päevad otsa käest kinni hoida ja nii. Ma ise küll sama ei tundnud, aga mõistsin küll. Jätsin siis sõprade ja perega kohtumisi vähemaks, et rohkem elukaaslasele pühenduda. Aja möödudes ei saanud arugi, kuidas tegelikult osadele inimestele täiesti selja pöörasin ja tagantjärgi tarkusena võib öelda, et nad sõpradena ka lõplikult kaotasin.

Tal endal oli sõpru vähe ja need kes olid, pärit tema lapsepõlvest. Huvitav on mõelda, et mees ei olnud suutnud pärast 10 eluaastat ühtegi uut sõpra leida. Eks täiskasvanuna ongi raskem uusi inimesi omaks võtta, seda teavad vast kõik. Aga mitte ühtegi uut sõpra või isegi lähemat tuttavat, kellega läbi käia. No see on juba tiba veider.

Nüüd meenutades tundub tähenduslik ka seik, et kohe algusest peale meeldis talle rääkida lugusid oma kurvast saatusest. Ikka ja jälle kuulsin lugusid kurvast lapsepõlvest ja ja eelnevatest suhetest, kus temale selgelt liiga oli tehtud. Loomulikult tundsin talle kaasa. Sel hetkel ei osanud veidraks pidada sedagi, et mitte ühtegi suhet polnud lõpetanud tema. Alati oli naispool olnud see kurikael, kes siis pettis või lihtsalt maha jättis. Nüüd mõistan neid naisi täielikult. Mitmed neist olid minust targemad ja pääsesid suhtest palju kiiremini ning ilmselt ka väiksemate kadudega.

Miks meie suhe lõpuks üle 5 aasta kestis? Ta oli elukaaslasena igapäevasel täiesti normaalne, isegi keskmisest hoolitsevam. Rääkis hästi palju sellest, kuidas ma olen ainus inimene ta elus, kes tõeliselt loeb. Kuidas tal ei ole tegelikult mitte kedagi teist. Kuidas ta ei kujuta ette, mida teeks ilma minuta. No ühesõnaga pidev ajupesu. Tundsin alati suuri süümepiinu, kui kuskile ilma temata läksin. Sõprade või perega.

No temaga koos me tegelikult üldse kuskil ei käinud. Kuna ta tööl ei käinud, siis polnud väga raha ka, kuigi ma ise tegin kahel kohal tööd ja otseselt puudust meil ka millestki polnud. Ta lihtsalt ei tahtnud kellegagi suhelda peale paari kolme oma sõbra. Need aga ei elanud meiega samas linnaski ja külas käisid harva. Minu sõpradega ta kokku saada ei tahtnud. Alguses vihjamisi ja pärast üsna otse tegi ta selgeks, et nad ei küündi tema tasemele. On liiga rumalad ja igavad.

Nii käisingi järjest vähem väljas ja istusin koos temaga kodus. Tundsin ennast kõige selle juures kusjuures nii nagu areneksin kohutavalt. Me lugesime palju, vaatasime filme, arutlesime maailma asjade üle. Poliitilised vaated olid meil suhteliselt sarnased. Mõlemal üsna, kuid mitte äärmuslikult konservatiivsed. Samas ei tunnetanud ma mingit manipulatsiooni. Andsin küll tihti oma soovides järi, et mitte jälle tüli üles kiskuda, kuid laias laastus arvasin, et tahan ise teisi asju, kui varem.