Eesti esimene naispraost: „Olen laulatatud oma kogudusega.“ 

Selgituseks: kui Eesti territoorium on jaotatud 15 maakonnaks, siis kiriklikeks struktuuriüksusteks on praostkonnad – neid on 12. Nii võib öelda, et praost vastab kirikuelus mõtteliselt maavanema ametile. Kui Soomes või Rootsis on kõrgel ametipostil tegutsev naissoost vaimulik üsna tavaline, siis Lätis-Leedus pole midagi sarnast vastu panna.