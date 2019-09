Naisteleht HOROSKOOP 4.–10. september Naisteleht , täna, 06:00 Jaga: M

JÄÄRTöö on muutumas stabiilseks. Ka rahaasjades oskad paremaid otsuseid teha või saad selles kelleltki abi. Kui oled vallaline, võib su ellu tulla keegi, kes äratab kire. Ära siiski kohe suhtesse kiirusta!Pane tähele! On aeg mõni asi oma lähi- ja partnerlussuhetes ümber hinnata, sest miski võib olla sünkroonist väljas. Keskendu tasakaalule! Võimalike probleemide lahtirääkimine on eluliselt tähtis.