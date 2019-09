LIHTSALT MARIA | Proovin riideid suuruses XL 

Ilmselt ei ole mingi saladus, et ühe poe XL võib olla sama suur, kui teise S. Seega mõtlesin nüüd mõne uue poe riideid katsetada, et näha kas on vahet. Tulemus oli tõeliselt huvitav ja plaanin tulevikus samal teemal videote sarja raames nii paljude ketipoodide XL suuruses rõivaid üle vaadata, kui vähegi jõuan.

Sest olgem ausad, alati ei ole poes aega kõike selga proovida. Mõnikord lihtsalt ei viitsi ja netist tellida on ju ka nii mugav. Ja siis ongi kasulik teada, kui suur või väike ühe või teise tootja XL suurus võrreldes teistega on.

Need on aga teisiti märgistatud, et lihtsam leida oleks. Videost saad teada, mida märdistus endast täpsemalt kujutab, kuid võin oma kogemusele tuginedes öelda, et asi on tõesti mugavaks tehtud!