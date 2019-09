AIAELU | Rohenäpud jagavad põnevaid loodusevigureid 

GALERII

Kartul-koer Foto: Natalia Stankevitš

Sügis on saagiaeg. Mõnel aastal on saak suurem, teisel väiksem, seekord võivad aga aiahoolikud rõõmustada, sest pea kõike on küllaga! Sellevõrra on enam ka toredaid loodusevigureid ja korralikku saaki pakuvad ka viljad, mille puhul seda ei ootakski.