HELENI BEEBIBLOGI | Küsitakse, kuidas ma jõuan blogi kirjutada, kui mul on üksikemana nii raske 

Carmeni kõrvalt tuleb oma aeg muidugi veel oskuslikumalt ära planeerida. Tegelikult on mul endal küll aeg-ajalt tunne, et ma ei jõua mitte midagi tehtud ning kõik aina kuhjub, kuid lõpuks on kõik ikkagi tehtud. Kõige rohkem on minu hämmastuseks küsitud, kuidas ma jõuan oma blogi kirjutada, kui mul on üksikemana lapsega nii raske.