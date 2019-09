Reisimine Maailma kõige sõbralikumad linnad – kas tulemus üllatab sind? Ohtuleht.ee , täna, 15:49 Jaga: M

Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Kanada linna Vancouverit on pikalt peetud maailma parima elukvaliteediga linnaks. Vastsest uuringust selgus, et see on ühtlasi ka maailma kõige sõbralikum linn.