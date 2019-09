LUGEJA PIHIB | Mul on terve elu ees, et eksnaisele kätte maksta! 

Igatahes olin ma sunnitud lõppkokkuvõttes ennast ohverdama ja meie uue kodu naisele jätma ning ise üürikorterisse kolima. Elu oli raske. Läksin küll tööle tagasi, aga alimendid ning üür ja maksud söövad põhimõtteliselt kõik mu palga. Õhtuti, kui üksi telekat vaatan ja õlut joon, siis lihtsalt ei suuda mõista, kuidas üks inimene minuga nii julmalt ja ebaõiglaselt käituda võis.

Lapsi näen üle kahe nädala kolm päeva, aga olen lahkuminekust nii stressis ja tööpäevadest täiesti läbi, seega tihti ei jaksa neile isegi õigeks ajaks järele minna ning viin nad varem tagasi. No ausalt, see laste jagamise süsteem ei ole ka normaalne. Kuidas ma peaksin jaksama kolm päeva täiesti üksi ilma mingi abita kolme väikese lapse eest hoolitseda, neid lõbustada ja hea isa olla?

Mul aega on!

Hiljuti otsustasin, et nii ma seda ei jäta. Ei ole normaalne, et mina näen täiesti omakasupüüdmatult nii palju vaeva ja lõpuks koheldakse ikka nagu kaltsu. Kuna meie kohtusüsteem on alati emade poole kaldu, olgu nad siis sellised rajakad nagu parajasti on, siis pole võimude poolt mul mingisugust õiglust oodata.

Tahaksin samas, et terve maailm näeks, milline hoolimatu ja halb inimene mu eks on, sest praegu tundub mulle, et tihti haletsetakse hoopis teda. Inimesed nagu ei saaks aru, et tema ise oli ju see, kes meie pere lõhkus. Pole nüüd midagi parata, et ta peab ise sööma seda suppi, mille valmis keetis!

Minu õnneks toimub elu tänapäeval suures osas internetis ja kuna mul üksiku inimesena on nüüd palju vaba aega, siis kulutangi seda sellele, et kõigile näidata, milline mõrd on mu endine abikaasa.

Mu lemmikud on igasugused sotsiaalmeediagrupid, kus käivad koos lapsevanemad. Noh, kurdavad seal pisikesi igapäevaprobleeme. Laps ei söö piisavalt või sööb liiga palju ja nii edasi, sellised tühised lihtsasti lahendatavad mured, mille peale ma isegi pikemalt mõelda ei viitsiks.