UURING PALJASTAB: kõige põnevamat ja aktiivsemat seksielu elavad 50–60aastased! 

Kõikidest vanuserühmadest kõige enam on oma seksuaaleluga rahul 50–64aastased, mehed veidi rohkemgi kui naised, paljastab värske soomlaste seas läbiviidud küsitlus. „Ehk on see protsent nii kõrge seetõttu, et inimesed tunnevad rahulolu – keerulistest aegadest elus on lahku minemata üle saadud ning lapsed suureks kasvatatud,“ nendib psühholoog ja pereterapeut Pirjo Kiiskilä. „Täiesti vale on arvamus, nagu oleks seks vaid noorte, tervete ja kaunite pärusmaaks.“