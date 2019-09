Noor eestlanna: „Ma võiks erootikat tuhandeid lehekülgi vorpida, aga ikka ei rahuldaks see lugejate himu.“ 

Tema viimast raamatut «Driven by lust» on jutukeskkonnas Wattpad loetud üle 122 000 korra. Nii suurest lugejamenust näeb enamik kirjanikest Eestis ainult und. Huvi on suur ja lugejad võtavad kirjanikuga pidevalt ühendust uurimaks, millal järg ilmub. Osaliselt sünnivad Anni teosed tööl, veerand tunni kaupa ja telefonis trükkides. «Võin kirjutada ja rääkida samal ajal ehk mõte liigub kahte kohta. Lõpetasin kooli ikkagi hõbemedaliga,» on tegemist tõelise rööprähklejaga.