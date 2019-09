LUGEJAKIRI | Mida teha: töökaaslane käib kolleegide rõivaid ja jalanõusid proovimas 

„Minu t-särk ja teksad olid juba seljas, kuid tahtis vist tossud kah veel jalga tõmmata. Ma oskasin vaid küsida, et mida ta teeb. Selgitas, et tahtis pulli lihtsalt teha. Umbes nii, et kas ma saan üldse aru või ei. Imelik tunne jäi piinama. Ega palju aega ei läinudki, kui kuulsin suitsuruumis üht kaeblemas, et ta ka teisele töökaaslasele sarnase teoga vahele juba jäänud. Viskas ikka mingi veidra mustri kohe sisse. Me meestega kappe üldiselt ei lukusta, aga ma ei tule isegi selle peale mitte, et kellegi kappi avama minna. Kui on ka lahti, siis teise rõivaid ja eraasju ma ei näpiks,“ selgitab Oliver.