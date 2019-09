Blogid MARILYN JURMANI BLOGI | Tundub veider minna magavat last äratama Marilyn Jurman , täna, 16:56 Jaga: M

Foto: Marilyn Jurman

Meil on alati lapsel olnud veidi teistmoodi magamise harjumused, kui raamatute järgi. Kui enamus füüsilisi oskuseid on täpselt raamatute järgi arenenud - see tähendab igasugust roomamist, istumist ja muud taolist, siis magamine ei ole kunagi tema lemmiktegevus olnud. Selles mõttes, et kui ta juba magab, siis on chill, aga magama jäämine kui selline ei ole eriti meelt mööda.Juba poole aastaselt otsustas ta kolmelt unelt üle minna kahe lõunaune peale ja juba üheksakuuselt ühe peale. Oma tunnid on ta alati täis maganud, aga lihtsalt samal ajal, kui teised beebid tegid kolm tunniajast und, siis Rumi magas kolm tundi järjest ühe korra. See võis olla palju seotud ka sellega, et kuna mina käisin koolis ja Rumi oli harjunud rinna otsas magama, siis vahendite puudumise tõttu Janno pani teda magama kõhukotis. Ju Rumil oli kõhukotis nii vahva olla, et lihtsalt põõnaski seal rahulikult kolm tundi järjest. Aastaselt hakkas ta magama lõunaund vankris ja siis pigem kahe tunni