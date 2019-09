LUGEJA PIHIB | Kas ma jäängi igavesti kapinaiseks? 

Õigel päeval tuli ta siis autoga ukse ette, üks sõber oli kaasas, ja pealinna poole me läksimegi. Pärast seda üritust hakkasime tihemini läbi käima ja seda kuni järgmise aasta kevadeni, täpsemalt aprilli lõpuni. Siis ta avaldas ühtäkki arvamust, et ma olen tema jaoks liiga noor, ja otsustas argpükslikult SMSi teel suhtluse lõpetada.

Lõpuks ta ikka avas ennast veidi ja pilt sai kohe klaarimaks, kui selgus, et ta käib läbi veel mingi teise naisega. Korraks mul kihvatas. Milleks siis mind veel vaja, kui teine naine on juba olemas? Tema ütles selle peale lihtsalt, et õpi jagama, ja kogu lugu. No mis vabandus ja seletus see nagu olema peaks?