NÄDAL INSTAGRAMIS | Inspiratsioonipiigad julgustavad keskmise suurusega naisi! 

1. Alustaks siis kohe kodumaisest kaunitarist! Madli Vilsar on oma positiivse kehahoiakuga inspiratsiooniks paljudele Eesti naistele. Oma keha armastamine ka siis, kui sa ei ole piitspeenike, kutsub meil veel kahjuks esile palju negatiivset tagasisidet, kuid just tänu Madli-sugustele on see kõik loodetavasti varsti muutumas!