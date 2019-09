Kultuur TEATER | „Kosmilised saialilled“ on oma letargias ja sapis lihtsalt suurepärane Helina Piip , täna, 11:55 Jaga: M

«Kosmilised saialilled» Foto: Siim Vahur

Laval täis prügikotte ja risu lamab näoli maas naine (Triinu Meriste). Kõikjal ripub ja vedeleb igas mõõdus köisi – sõlmilisi ja puntras. Niisama puntras kui selle päevi näinud hommikumantlis naise elu. Peagi selgub, et ta on ema, kes keelab tütrel kooli minna. Alles hiljem taipad, et Beatrice’il endal on ammune koolitrauma. Ilmselt püüab ta säästa tütart, kuigi see nii välja ei paista. Ta ise tekitab aina hingehaavu oma tütardele Tilliele (Elena Koit) ja Ruthile (Loviise Kapper). Nii et Tillie saab kooli parimaks muundatud saialillede uurijaks, kes teab mõndagi kosmosest ja aatomitest, kuid omaenese elule on kohutav mõelda.