Ugala teatri juht Garmen Tabor oma meest tööle ei võta: „Ma kohe ei salli onupojapoliitikat." Verni Leivak

LINNAD EI LAHUTA: Garmen sõnab sügava austusega, et on abikaasa Margusele võimaluse eest ennast teostada äärmiselt tänulik: «Aga ega see mu ringilendamine ühest Eesti linnast teise ole ju esimest korda. Olen olnud ka Kuressaare linnateatri uuesti käimalükkamise juures.» Foto: Teet Malsroos

Nii näitlejale kui ka juhile pole kõige tähtsam enesekindlus, vaid eneseusaldus. Nii arvab Viljandi teatrit juhtima asunud Garmen Tabor. Uuele ametile lisab vastutusrikkust tõik, et Ugalal algab kohe sajas hooaeg.