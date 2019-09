Reisimine ÜLLATAV? Selles USA linnas on hotellitoas kõige puhtamad! Ohtuleht.ee , täna, 17:56 Jaga: M

Foto: Pixabay

New York võib küll kohati olla räpane linn, kuid teisalt hotellitoad on seal puhtad! Travel and Leisure vahendab uuringut, mille kohaselt on sealsed hotellitoad üldpildis just riigi kõige puhtamad.