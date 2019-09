Kultuur Täna ajaloos: Tallinnas toimus Jeruusalemma mäe lahing Silja Paavle , täna, 17:12 Jaga: M

Foto: wikimeedia

«Aastal 1560, 11. septembril on siin härra Blasius Hochgreve venelaste poolt armutult maha löödud. Jumal olgu talle armuline ning andku talle viimsel päeval rõõmsat ülestõusmist igavesele elule. Aamen.» Seesugune tekst seisab Tallinnas Marta tänaval oleval ristil. See kesklinna pisikesel tänaval asuv rist on Tallinna vanim mälestusmärk, mis on püstitatud üksikisikule.