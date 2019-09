Blogid LIHTSALT MARIA BLOGI | Ei mingit sügismasendust! Ootan elevusega hämaratel õhtutel mõnulemist Lihtsalt Maria , täna, 16:10 Jaga: M

Lihtsalt Maria Foto: Liisu Altmaa

Hei! Super, et jälle mind üles leidsid. Tänane video on inspireeritud sellest, et ilmad kisuvad juba tõsiselt sügiseseks. Sellisel tõdemusel on alati küljes kergelt melanhoolne maik. Mina aga sügist ei karda, pigem ootan.