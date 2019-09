Blogid HELENI BEEBIBLOGI | Magamatuse tõttu on mu mälestused tuhmumas ning IQ langenud 140 pealt 110-le! Helen Kõpp , täna, 12:00 Jaga: M

Ma ei saa piisavalt rõhutada, kui tähtis on minu jaoks magamine. Eriti viimasel ajal saab see kinnitust, et oluline pole mitte uneaja kogus tundides, vaid magamise pikkus.