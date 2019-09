Kuidas tulla toime lennuhirmuga? 

Kaido (42) kannatab lennuhirmu all juba paarkümmend aastat. Töö tõttu peab mees iga paari kuu tagant mõne lennu ette võtma. Vaatamata sellele, et kõik lennud on möödunud vahejuhtumiteta, pole lennuhirm kusagile kadunud. Ärevusega hakkama saada aitab tal kaks asja: aeg ja konjak. Kaido läheb lennujaama alati mõnusa ajavaruga. Et jõuaks rahulikult turvakontrolli läbida ja pisut kohvikumelu nautida. «Ma ei propageeri mingil juhul alkoholi ja väga seda ei tarbigi. Kuid enne lendu teen alati kohvi ja konjaki. See on minu viis end maandada,» ütleb ta. Kaido tõdeb, et kui juhtub, et ta jõuab lennujaama viimasel hetkel, ei suuda ta hirmust üle olla ja reis tuleb raske.